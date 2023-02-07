Россиян начали наказывать за проезд на желтый сигнал светофора

Российские суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора

Суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора, пишет «Российская газета».

Так, Мосгорсуд признал законным штраф водителю автомобиля, выехавшему на перекресток на запрещающий (желтый) сигнал. Своими действиями он не позволил завершить маневр автомобилю, начавшему движение на разрешающий сигнал, что привело к столкновению.

К такому же выводу пришел 6-й кассационный суд, признав нарушителем правил дорожного движения (ПДД) водителя, который проехал на желтый сигнал светофора в Уфе. По словам мужчины, он хотел избежать экстренного торможения — согласно правилам, это позволяет проезд на желтый сигнал. Водителю не удалось доказать, что у него отсутствовала возможность остановить автомобиль, не прибегая к экстренному торможению. Суд отметил, что за автомобилем нарушителя не следовало других машин, поэтому экстренное торможение не привело бы к столкновению.

Урайский городской суд ХМАО также отказал водителю, который настаивал на отмене наложенного на него штрафа. В ходе рассмотрения дела была изучена видеозапись, из которой следует, что мужчина имел возможность остановиться перед выездом на перекресток. «Таким образом, суд считает несостоятельными доводы жалобы относительно того, что в данному случае у него отсутствовала возможность остановиться на запрещающий сигнал светофора, не прибегая к экстренному торможению», — говорится в решении.

Если в ХМАО водителя сразу остановили сотрудники полиции, то в Москве нарушения все чаще фиксируют технические устройства. Так, в октябре 2021 года в Москве с помощью камеры был установлен факт проезда на запрещающий сигнал светофора.

ПДД запрещают движение при постоянном желтом сигнале. Это отражено, в частности, в пункте 6.14 правил. Как рассказал «Российской газете» юрист Кирилл Муратов, движение на желтый сигнал можно продолжить для недопущения экстренного торможения.

Ранее сообщалось об изменениях в ПДД, вступающих в силу в 2023 году. В частности, с 1 марта в правила включат новую категорию транспортных средств, в которую войдут электросамокаты, гироскутеры и моноколеса.