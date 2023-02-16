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07:26, 16 февраля 2023Россия

В Совфеде уличили главу ВЭФ в стремлении создать мировое правительство

Сенатор Пушков уличил главу ВЭФ Шваба в стремлении создать мировое правительство
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличили главу Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба в желании создать мировое правительство. Об этом он написал в своем Telegram.

«Клаус Шваб, который долго делал вид, будто озабочен будущим человечества, теперь, на старости лет, уже не скрывает, чем занят: созданием мирового правительства», — отметил Пушков. Сенатор обратил внимание, что глава ВЭФ призвал к объединению все национальные элиты, «иначе им не удержать контроль над передовыми технологиями». «Один вопрос: объединиться под чьим началом? Ответ ясен: под западным, то есть американским началом», — подчеркнул он.

Также Пушков высказал мнение, что «под контроль надо ставить прежде всего наиболее агрессивную часть западных элит, иначе они в итоге разнесут этот мир на куски». «Утратившие разум люди страшнее технологий», — заключил сенатор.

В декабре прошлого года Алексей Пушков заявил, что единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире является неоколониализм нового типа. По словам политика, ведущие страны Запада теряют лидерство в мировых экономических рейтингах.

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Марина Совина
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