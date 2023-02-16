Два огромных питона спрятались в потолке и напугали семью

Mandy News: семья в Малайзии обнаружила двух спрятавшихся в потолке огромных питонов

В малайзийском городе Бентонг семья обнаружила, что за перекрытиями на потолке квартиры спрятались два питона. На видео произошедшего обратило внимание Mandy News.

Около четырех часов утра отец семейства Сом Мохаммад Саллех услышал шум над потолком. Мужчина проигнорировал странный звук и продолжил спать. Утром сын пожаловался ему, что в его комнате появилась трещина на потолке, а простыни засыпаны песком.

Пока они обсуждали трещину, раздался громкий звук. Оказалось, что в комнате дочери обрушился потолок, а из образовавшегося отверстия выглянул огромный питон. Это напугало жителей квартиры, и они обратились за помощью в департамент гражданской защиты.

Специалисты департамента прибыли на место происшествия и изловили пресмыкающихся. Змеи весили 25 и 32 килограмма и были длиной четыре и пять метров соответственно.

Ранее сообщалось, что в штате Саравак, Малайзия, трехметровый сетчатый питон провалился сквозь потолок и упал в гостиную, где семья смотрела телевизор. Специалистам понадобилась полчаса, чтобы извлечь незваного гостя весом почти восемь килограммов.