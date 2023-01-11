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14:28, 11 января 2023Из жизни

Трехметровый питон провалился сквозь потолок и напугал семью

В Малайзии трехметровый питон провалился сквозь потолок и напугал семью

Фото: David Clode / Unsplash

В штате Саравак, Малайзия, трехметровый сетчатый питон провалился сквозь потолок и упал в гостиную, где семья смотрела телевизор. Об инциденте сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в понедельник, 9 января. Ни о чем не подозревавшие члены семьи отдыхали дома, когда на них с потолка свалилась змея. Испуганное семейство вызвало представителей муниципальной службы гражданской обороны.

Прибывшим на вызов сотрудникам понадобилась полчаса, чтобы извлечь незваного гостя весом почти восемь килограммов. Животное выпустили в естественную среду обитания.

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«Эти животные отличаются высокой приспособляемостью, и хотя они предпочитают лесную среду обитания, их находили даже в канализационных трубах в Сингапуре, Индонезии и на острове Борнео. Большую часть времени они проводят на земле или под землей, в норах», — объяснил представитель службы гражданской обороны Шах Бин Масри. Он призвал сохранять спокойствие при встрече со змеей и не пытаться поймать ее без помощи специалистов.

Ранее сообщалось, что королевский питон в американском городе Хьюстон, штат Техас, не дал себя похитить и обратил в бегство вооруженного грабителя, который приставил пистолет к голове его хозяйки. Полиция задержала по подозрению в совершении грабежа 17-летнего юношу.

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Евгения Черкасова
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