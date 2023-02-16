Россиянин избил до смерти супругу из-за ревности и получил 8,5 года колонии

В Ульяновской области дали 8,5 года мужчине за избиение до смерти супруги из-за ревности

В Ульяновской области суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 51-летнего мужчину за убийство супруги. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 27 сентября 2022 года в доме на Лесной улице в поселке Мулловка пьяный фигурант поссорился с женой из-за чувства ревности. Он стал избивать женщину ногами и руками по телу, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области мужчина подрался с сожительницей и зарезал защищавшую ее собаку из приюта.