Писательница Джоан Роулинг пожаловалась на неверную интерпретацию ее слов о трансгендерах

Британская писательница Джоан Роулинг пожаловалась на неверную интерпретацию ее слов о трансгендерах. Об этом сообщает The Independent.

В последние годы создательницу серии книг о Гарри Поттере неоднократно обвиняли в трансфобии, однако она подчеркнула, что не хотела никого обидеть. Она призналась, что ей было некомфортно «слезать с пьедестала».

«Что меня интересовало в последние годы, особенно в социальных сетях, так это когда фанаты говорили: "Ты разрушила свое наследие. О, ты могла бы быть вечной любимицей, но ты решила сказать это". И я думаю: как же вы глубоко не понимаете меня!» — сказала Роулинг.

Роулинг оказалась в центре скандала после многочисленных высказываний о трансгендерах. Писательница в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

После этого два крупнейших фанатских сайта, посвященных вселенной Гарри Поттера, отвернулись от Джоан Роулинг. Администрация порталов the Leaky Cauldron («Дырявый котел») и Mugglenet («Магглнет») больше не предоставляет ссылки на личные страницы писательницы, не использует ее фотографии и не позволяет писать новостные заметки о ее достижениях. Также Роулинг лишилась премии в области прав человека Ripple of Hope Award, врученной ей организацией имени Роберта Кеннеди.