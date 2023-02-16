Американский полковник оценил призыв Пентагона нарастить поставки оружия Украине

Американский полковник назвал бессмысленным призыв Пентагона о поставках оружия Украине

Американский полковник Дуглас Макгрегор оценил призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки оружия Украине в беседе на YouTube-канале Judging Freedom.

Макгрегор назвал такое решение бессмысленным, так как у США нет боеприпасов для отправки. «Мы достигли предела, наши собственные запасы быстро подходят к концу», — пояснил он. По его словам, у западных стран также наблюдается дефицит мощностей для производства вооружений в необходимом количестве. Поэтому НАТО вряд ли сможет предоставить ВСУ еще больше техники, добавил полковник.

Ранее Ллойд Остин заявил, что проблемы с логистикой на границе с Польшей могут отсрочить прибытие западной техники производства США в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, логистические маршруты в Польше, Словакии и Румынии перегружены, поэтому о точных датах доставки не может быть и речи.