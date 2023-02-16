Бросивший невесту мужчина извинился и женился на ней спустя 60 лет

People: в США разбивший невесте сердце мужчина стал ее мужем спустя 60 лет

Житель США, 85-летний Эд Снекенбергер, стал мужем 83-летней Присциллы Матини, на которой он обещал жениться 60 лет назад. Об этом сообщает People.

Снекенбергер и Матини обручились в 1962 году. Вскоре мужчина поступил в колледж, который находился в нескольких часах езды от их родного города Хейгерстаун в штате Мэриленд. Невеста несколько раз навещала жениха в другом штате, но в конце концов получила письмо, разбившее ей сердце. Снекенбергер писал, что хочет разорвать помолвку. По его словам, он решил отказаться от брака из-за финансовых трудностей.

С тех пор Снекенбергер и Матини не общались. Позже у обоих появились супруги, а затем дети и внуки. После смерти мужа в 1986 году Маттини продолжала жить в Хейгерстауне вместе с семьей. В 2021 году вдовцом стал и Снекенбергер. Пытаясь справиться с горем и одиночеством, он много общался с сестрами. Однажды разговор зашел о его первой любви, которую он так внезапно бросил. Тогда Снекенбергер понял, что даже спустя 60 лет все еще хочет встретиться с бывшей невестой и извиниться.

Снекенбергер нашел Матини в социальной сети, однако женщина узнала его и отказалась общаться. Тогда Снекенбергер приехал в Хейгерстаун, нашел церковь, в которую ходила его бывшая невеста, и потребовал встречи. Женщина поняла, что он настроен серьезно, и согласилась поговорить. Пара встретилась в кафе и провела два часа вместе. Снекенбергер попросил у Матини номер телефона, адрес и вечером того же дня позвонил ей. «Это был тяжелый вечер. Я плакала, потому что поняла, что все еще люблю его», — рассказывает женщина.

Чтобы больше не видеть первую любовь, Матини пропустила службу в церкви и посмотрела ее прямую трансляцию в интернете. После ее окончания в дверь женщины позвонил Снекенбергер. Он признался в своих чувствах, снова попросил Матини выйти за него замуж и получил отказ.

Мужчина продолжил приезжать к возлюбленной каждые выходные. Через несколько месяцев общения Матини приняла предложение руки и сердца. «Я видела, что он остался добрым верующим христианином, очень заботливым и милым парнем. Это некоторые из тех качеств, которые мне нравились в нем раньше», — говорит она.

Пара поженилась осенью 2022 года. Теперь супруги живут в доме Матини и наслаждаются временем, проведенным вместе. Они устраивают небольшие путешествия, посещают церковь, ходят в кино и на концерты симфонического оркестра. «Я невероятно счастлив. Я чувствую, что это был подарок Бога для меня», — утверждает Снекенбергер.

Ранее сообщалось, что Арчи и Марта Киркланд из Великобритании, прожившие в браке почти 70 лет, раскрыли секрет счастливой совместной жизни.