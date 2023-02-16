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09:14, 16 февраля 2023Среда обитания

Названы российские города с самым высоким спросом на покупку жилья в Сочи

«ОНИКС-Недвижимость»: городом с самым высоким спросом на покупку жилья в Сочи стала Москва

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Среди российских городов с самым высоким спросом на жилье в Сочи названы Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. К такому выводу пришли аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам января-февраля 2023 года региональный спрос возглавила Москва, доля запросов со стороны покупателей из которой составила 42,88 процента. Показатель превысил результат аналогичного периода 2022 года, когда на столицу пришлось 45,01 процента. При этом количество запросов от москвичей за год снизилось на 12,87 процента.

Второе место по интересу к приобретению недвижимости в Сочи занял Санкт-Петербург с долей в 12,82 процента против 12,46 процента в 2022 году. Число запросов также снизилось на 5,93 процента. Тройку лидеров замкнул Новосибирск, на который пришлось 5,48 процента от общего спроса. В начале 2022 года доля этого города составляла 4,78 процента, количество запросов увеличилось на 4,89 процента.

Наиболее заметное увеличение числа обращений зафиксировали в Казани — рост составил 14,63 процента. Самое значительное падение показателя наблюдалось со стороны клиентов из Уфы — количество запросов сократилось на 43,06 процента.

Ранее сообщалось, что за последние полгода спрос на жилье в Сочи вырос только в одном российском городе — Красноярске. В декабре 2022-го местные жители стали интересоваться недвижимостью в курортном городе на 7,23 процента чаще относительно мая-июня того же года.

Александра Качан
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