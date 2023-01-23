Назван единственный город России с выросшим спросом на жилье в Сочи

Красноярск стал единственным городом с выросшим спросом на жилье в Сочи за шесть месяцев

Единственным крупным городом России, где число обращений, связанных с приобретением жилья в Сочи, за последние полгода увеличилось, стал Красноярск. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость».

По данным экспертов, за период с декабря прошедшего года по январь нынешнего спрос на жилье в курортном городе среди красноярцев вырос на 7,23 процента относительно мая-июня 2022 года. При этом на Красноярск приходится лишь 3,8 процента от общего числа запросов россиян, проживающих в крупнейших городах страны (плюс один процент по сравнением с маем-июнем 2022-го).

Лидером по доле спроса на недвижимость в Сочи за период с декабря по январь специалисты назвали Москву с показателем в 41,2 процента. В последние полгода количество обращений со стороны москвичей относительно общего числа запросов россиян снизилось на три процента, а интерес жителей столицы к сочинским объектам упал на на 30,67 процента.

Вторым в списке по итогам декабря-января стал Петербург с долей запросов в 13,3 процента (плюс 0,4 процента по сравнению с летом 2022-го). Число обращений со стороны петербуржцев относительно пятого-шестого месяца прошедшего года сократилось на 23,2 процента. Замкнул тройку Новосибирск, ранее занимавший шестое место в рейтинге лидеров по спросу на недвижимость в Сочи. За последние шесть месяцев доля запросов со стороны новосибирцев составила 5,6 процента (плюс 1,4 процента по сравнению с маем-июнем).

В январе аналитики агентства «PRO ОБМЕН» пришли к выводу, что в 2022 году среди жителей регионов России недвижимость в Москве чаще всего приобретали петербуржцы. По данным экспертов, на них пришлось 38,3 процента от общей структуры спроса на жилье в столице.