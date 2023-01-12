Названы самые активные покупатели жилья в Москве из регионов

«PRO ОБМЕН»: в 2022 году активнее всего жилье в Москве приобретали жители Петербурга

В 2022 году среди жителей регионов России недвижимость в Москве чаще всего приобретали петербуржцы. Самых активных покупателей столичного жилья, за исключением самих жителей Москвы, «Ленте.ру» назвали аналитики агентства «PRO ОБМЕН».

На жителей Петербурга пришлось 38,3 процента от общей структуры спроса на столичную недвижимость. Петербуржцы сохранили звание лидеров списка наиболее часто приобретавших квартиры в Москве жителей регионов. На втором месте оказались жители Алтайского края с долей в 18,1 процента. Замкнули тройку жители Краснодарского края, преимущественно сочинцы и краснодарцы, — от них в прошедшем году поступило 14,3 процента от общего количества заявок. Кроме того, в пятерку вошли жители Башкортостана и Красноярского края с показателями в 13,6 и 3,2 процента соответственно.

По словам руководителя «PRO ОБМЕН» и вице-президента Гильдии риелторов Москвы Екатерины Никитиной, наибольшим спросом у покупателей из регионов пользовались однокомнатные и двухкомнатные объекты. Средняя стоимость приобретаемой квартиры составила 8,5 миллиона рублей.

Ключевыми факторами при выборе первичной недвижимости у клиентов из регионов стали репутация застройщика, возможность заключения безопасной сделки, а также наличие льготных программ, позволяющих купить жилье с минимальным первоначальным взносом или с минимальной переплатой по кредиту. Кроме того, большой популярностью пользовались лоты с отделкой от застройщика, так как многие покупатели из других городов не готовы были делать ремонт на расстоянии. При выборе «вторички» основными факторами стали возможность быстрого заезда, вследствие чего жители регионов чаще всего интересовалась объектами с хорошим ремонтом и всей необходимой мебелью и техникой, а также близость метро.

Эксперты также отметили, что в 2022 году поведение покупателей из регионов на рынке недвижимости резко изменилось. «В 2021 году порядка 80 процентов запросов из регионов мы получали на покупку инвестиционных квартир, чаще всего с просьбой приобрести объект, чтобы оперативно его перепродать. В 2022-м иногородние покупатели в абсолютном большинстве случаев приобретали квартиры в Москве либо с целью сохранить деньги в недвижимости, либо для себя — для проживания или подрастающего ребенка», — пояснила Никитина.

В декабре в управлении Росреестра по Москве пришли к выводу, что москвичи бросились скупать жилье в регионах. По данным ведомства, спрос на недвижимость за пределами столицы с января по ноябрь вырос почти в два раза.