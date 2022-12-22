Москвичи бросились скупать жилье в регионах

Росреестр: спрос москвичей на жилье в регионах вырос почти в два раза в 2022 году

В 2022 году москвичи бросились скупать жилье в российских регионах — спрос на недвижимость за пределами столицы с января по ноябрь врос почти в два раза. Такие данные приводит управление Росреестра по Москве в своем исследовании. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, за указанный период поступило 84,6 тысячи заявлений на экстерриториальную (за пределами региона постоянной регистрации) регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет — это на 70 процентов меньше, чем годом ранее.

«С начала года жители Москвы на 69,7 процента больше подали заявлений на оформление объектов недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу, чем за 11 месяцев прошлого года (49,8 тысячи). Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года (40,8 тысячи), то число таких обращений увеличилось в два раза», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Самым востребованным регионом для покупки жилья стало Подмосковье. Второе место по популярности занимает Тверская область, а третье — Краснодарский край. В топ-10, по данным Росреестра, также вошли Калужская, Владимирская, Тульская области, Крым, Петербург, Рязанская и Ярославская области.

При этом жители регионов стали реже приобретать жилье в Москве — в январе-ноябре 2022 года поступило 33 тысячи заявок на экстерриториальную регистрацию прав собственности, что на 4,5 процента меньше, чем в 2021 году. Однако по сравнению со значениями аналогичного периода в 2020-м показатель вырос на 13 процентов.

Как отмечают в Росреестре, самыми активными покупателями недвижимости в столице оказались жители Подмосковья. Второе место заняли россияне из Пензенской области, а третье — из Санкт-Петербурга. В топ-десять также вошли жители Волгоградской области, Краснодарского края, Татарстана, Тульской, Самарской, Нижегородской и Саратовской областей.

Ранее Москву назвали единственным крупным городом России, где подешевело вторичное жилье. По данным ЦИАН, цена готовых квартир в столице снизилась на 0,4 процента, до 302,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Больше всего «вторичка» подорожала в Махачкале — стоимость выросла на 34,3 процента до 84,6 тысячи рублей.