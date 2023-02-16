Российский спасатель рассказал о работе на завалах после землетрясения в Турции

Спасатель Владимир рассказал о разборе завалов в Турции вместе с близкими погибших

После землетрясения на помощь Турции прилетели спасатели со всего мира. Среди них были спасатели-добровольцы из петербургского отряда «Экстремум». Один из них, Владимир Александров, рассказал «Ленте.ру», как проходила работа на завалах.

Реакция на землетрясение

«Спасатель — это не моя профессия, это хобби. Наше ядро — это поисково-спасательный отряд, а еще много помощников, которые нигде не состоят, но просто подключаются по необходимости», — рассказал мужчина.

Он объяснил, что отряд готовится по международной системе реагирования на чрезвычайные ситуации, поэтому, когда случилось землетрясение, о российских спасателях уже знали. Списки тех, кто отправится на место катастрофы, составили быстро, буквально через несколько часов после события.

В тот же день, как произошло землетрясение, с утра, мы получили оповещение по нашей системе. Руководство определило состав, мы подали списки на билеты, на следующий день улетели. В среду вечером мы уже подъехали к городу Адыяман. Еще были сумерки, не очень темно. И мы увидели груды кирпича, строительных блоков, в которые превратились дома Владимир Александров спасатель

Родственники около завалов

Российскими спасателями руководил турецкий аналог МЧС: указывали зоны поиска, обозначали масштаб работы. Помогали специально обученные собаки, натренированные на обнаружение живых людей, и, конечно, местные жители, чьи родные остались под грудами камня.

«Они подбегали и говорили, что вот тут у них во время толчков остались дети, тут родители. Рассказывали, в какой комнате они находились, в какой спали. И по этим наваленным плитам мы уже разбирались, где какие комнаты были, что ушло под землю, что упало. Есть разные типы складывания домов, на основании этого мы делали гипотезы, прорубали отверстия в бетонных плитах, запускали камеры, собак», — рассказал Владимир.

Шансы выжить

Погода в Турции, по словам спасателя, была по-зимнему холодной: днем до 3-4 градусов тепла, ночью до минус шести. При таких температурах человек, оказавшийся под завалами, может погибнуть не только от травм, нехватки воды и еды, но еще и от холода, обморожений. Именно исходя из этого, как рассказал Владимир, спасатели находились на месте только спустя неделю после землетрясения — дальше шансы найти живых людей существенно меньше.

На пятый день было найдено десять живых людей. На шестой — два человека. Понятно, что все зависит от ситуации. Если под завалами оказался младенец, он проживет меньше. Здоровый мужчина, который не был травмирован и оказался зажат, например, в спальне между плитами, может прожить и неделю, и десять дней. Все зависит от удачи, случайности. Нельзя говорить, что у людей нет шансов. Понятно, что с течением времени их становится все меньше, но это не значит, что людей надо прекращать искать Владимир Александров спасатель

Найти выживших спасателям «Экстремума» не удалось, добровольцам удалось достать из-под завалов несколько тел, а также обнаружить места, где находились живые люди. Их позже спас другой отряд.

«Для дилетанта это может быть неочевидно, но, проверив дом, убедившись, что там нет выживших, мы позволяем другим группам сосредоточиться на тех домах, где живые могут быть. Тут очень важна работа в комплексе. Работали люди из разных команд, из разных стран, но все вместе. Здесь как в футболе: интересно, конечно, кто забил гол, но это не так важно. Потому что выигрывает команда», — объяснил Владимир.

Все время, пока работали спасатели, рядом сидели родственники и ждали новостей. Ждали даже тогда, когда спасатели с уверенностью говорили о том, что найти выживших не удастся.

Это ведь мусульманская страна, у них вообще считается, что человека необходимо похоронить в первый же день еще до заката. А когда речь идет о сутках, они чувствуют себя ужасно виноватыми, им очень тяжело. Когда находишь человека, даже погибшего, они очень благодарны. Говорили, что теперь есть возможность хотя бы похоронить по-человечески Владимир Александров спасатель

Конец работ

Спасателей восхитило то, как Турция справилась со своей трагедией. Владимир рассказал о потрясающей работе техников, о людях, которых за полчаса могли разобрать сложнейший завал ради шанса найти выжившего.

«Стояли машины, где бесплатно раздавали еду, ее мог взять каждый. Техника тоже на высоте, просто ювелирно работали экскаваторщики, творившие чудеса. Местные очень мотивированы: как орда набегают и растаскивают груду мусора, в которую превратился дом, за полчаса. И, конечно, они очень благодарны за помощь. В переводчике пишут "спасибо, что приехали". Из аэропорта улетать тоже было очень трогательно: идешь, а там аплодисменты», — поделился он.

Российские спасатели покинули страну спустя неделю после катастрофы, когда, как считается, шансов найти выживших почти не остается. Но, как говорит сам Владимир, если шансов мало, это не значит, что нужно переставать искать.

В ночь на 6 января в Турции произошло самое мощное землетрясение с 1939 года. Оно затронуло шесть провинций. По последним данным, жертвами катастрофы стали более 35 тысяч человек. Вероятнее всего, эта цифра будет увеличиваться, потому что разборы завалов продолжаются.