Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:51, 16 февраля 2023Россия

Двое россиян пропали без вести после опрокидывания судна в ледяной воде

В Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания судна в мороз

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания их судна в ледяной воде. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следствия, двое россиян отправились на судне «Буревестник 630» в направлении бухты Кислая в акватории Баренцева моря, чтобы ловить рыбу. Один из мужчин, который управлял судном, нарушил правила управления транспортным средством, из-за чего судно опрокинулось, утверждают в СК.

Там сообщили, что мужчины 32 и 41 лет «оказались в воде в условиях, несовместимых с жизнью». Следователи проводят проверку, сотрудники экстренных служб пытаются установить местонахождение пропавших россиян.

В феврале температура воды в Мурманске составляет около одного-трех градусов выше нуля.

Похожий случай произошел в ноябре в Якутии. Там на реке Вилюй перевернулась моторная лодка. Погибли двое российских пенсионеров в возрасте 69 и 70 лет. Когда лодка опрокинулась, температура воздуха в Якутии была около минус 20 градусов в дневное время, температура воды — менее десяти градусов тепла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ
Назван способ увеличения эффективности сжигания жира при занятиях спортом
В США обвинили Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо
Россияне бросились скупать дорогое жилье в одной курортной стране
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
В двух областях Украины объекты инфраструктуры получили повреждения
В США заявили о слежке за китайским «шаром-шпионом» с момента запуска
Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов после землетрясения
Появились кадры перевернувшегося на российской трассе рейсового автобуса
Рабочая группа по СВО направила доклад Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.