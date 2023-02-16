Двое россиян пропали без вести после опрокидывания судна в ледяной воде

В Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания судна в мороз

В Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания их судна в ледяной воде. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следствия, двое россиян отправились на судне «Буревестник 630» в направлении бухты Кислая в акватории Баренцева моря, чтобы ловить рыбу. Один из мужчин, который управлял судном, нарушил правила управления транспортным средством, из-за чего судно опрокинулось, утверждают в СК.

Там сообщили, что мужчины 32 и 41 лет «оказались в воде в условиях, несовместимых с жизнью». Следователи проводят проверку, сотрудники экстренных служб пытаются установить местонахождение пропавших россиян.

В феврале температура воды в Мурманске составляет около одного-трех градусов выше нуля.

Похожий случай произошел в ноябре в Якутии. Там на реке Вилюй перевернулась моторная лодка. Погибли двое российских пенсионеров в возрасте 69 и 70 лет. Когда лодка опрокинулась, температура воздуха в Якутии была около минус 20 градусов в дневное время, температура воды — менее десяти градусов тепла.