США решили учесть уроки Украины перед работой с Тайванем

Замминистра обороны Хикс: США разрабатывают план по Тайваню с учетом украинского кризиса

США разрабатывают план по работе на тайваньском направлении на случай военной угрозы со стороны Китая. В этой связи Вашингтон учитывает уроки конфликта на Украине, рассказала первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. Цитату приводит РИА Новости.

По ее словам, в случае украинского кризиса применялся «подход без предварительного разогрева». В случае с Тайванем нужно продумать план действий, поскольку пополнение местных запасов оружия будет затруднено, особенно если Пекин перекроет доступ к океану.

«Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни одна из них не готова к крупному конфликту с применением конвенционального оружия», — подчеркнула замглавы Пентагона. Впрочем, увеличение поставок оружия Киеву не замедлило поддержку Тайваню.

Ранее издание Financial Times писало, что украинский конфликт фактически опустошил европейские арсеналы техники и боеприпасов. Заводы Европы неспособны производить достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева, сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза.