Европейские арсеналы техники опустошены из-за поддержки Украины

Financial Times: украинский конфликт опустошил арсеналы техники и боеприпасов Европы

Украинский конфликт опустошил европейские арсеналы техники и боеприпасов, во многих странах глав Минобороны информируют о пустых складах и свалках, пишет Financial Times.

В связи с этим разговоры министров обороны западных стран, которые встретились в штаб-квартире НАТО и примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, «изобилуют нахмуренными бровями и встревоженными взглядами». Главы оборонных ведомств задаются вопросом о том, сколько времени они смогут оказывать Киеву поддержку на таком уровне.

Отмечается, что украинский конфликт оказал огромное влияние на плохо подготовленный европейских оборонный сектор. Заводы Европы неспособны производить достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева, сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза.

«В восточных странах НАТО запасы советской техники, которой украинские военные умеют пользоваться, исчерпаны. Решения о поставках новых видов вооружений западного производства встречают с помпой, но за ними следуют недели и месяцы задержек, поскольку армии понимают, какой объем ремонта им требуется», — сказано в сообщении.

Проблемой европейских стран издание назвало тот факт, что военная экономика России работает уже как минимум год, в то время как Европа «только включается в работу».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинских военнослужащих экономнее использовать боеприпасы. По его словам, украинские солдаты используют огромное количество снарядов, чтобы защититься.