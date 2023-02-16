Минобороны Британии заявило о расточительности Украины

Министр обороны Британии Уоллес: ВСУ следует более экономно использовать боеприпасы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинских военнослужащих экономнее использовать боеприпасы. Об этом он заявил в интервью Times Radio, видеозапись доступна на YouTube.

«Русский или советский способ ведения боя состоит в [применении] очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами», — указал Уоллес. Он посоветовал украинской армии следовать примеру Вооруженных сил (ВС) стран-членов НАТО, которые «никогда не ведут бой таким образом».

По словам министра, украинские солдаты используют огромное количество боеприпасов, чтобы защититься. «Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — отметил он.

Ранее Уоллес сообщил о серьезных проблемах из-за оказания военной помощи Киеву. Он попросил министра финансов Джереми Ханта выделить ВС страны 10 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы выполнить растущие военные обязательства.