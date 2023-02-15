Германия заявила о невозможности Запада собрать два батальона танков для Украины

Министр обороны ФРГ Писториус: Украина получит от Запада меньше танков Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что Киев получит меньшее количество обещанных танков Leopard 2. Его слова передает Bloomberg.

Как отметил Писториус, западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона машин для отправки Киеву. Так, Германия и Португалия уже подготовили для отправки 17 танков в новой модификации. Еще 30, но в более старой версии, может передать Польша, однако они в плохом состоянии и требуют ремонта. По словам, министра обороны, эти Leopard 2 поступят на Украину только в конце апреля.

Изначально Германия собиралась создать коалицию для отправки Киеву двух батальонов танков Leopard 2. Численность одного танкового батальона на Украине составляет 31 боевую машину.

Ранее в Польше заявили о невозможности передать истребители Украине. Польский глава Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что страна имеет слишком мало современных истребителей, чтобы участвовать в такой программе.