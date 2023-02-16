Лукашенко рассказал о подготовке тысяч российских военных в Белоруссии

Президент Лукашенко заявил о подготовке в Белоруссии 15 тысяч российских военных

В рамках договора о региональной группировке войск (РГВ) Союзного государства в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил во время беседы с журналистами в Минске, передает РИА Новости.

По словам политика, в случае возможной агрессии против Белоруссии такая дивизия полностью перейдет в его распоряжение. Он подчеркнул, что российские военные находятся в республике не с целью дальнейшего участия в боевых действиях на Украине, и выразил уверенность, что в случае агрессии Запада против Белоруссии россияне будут сражаться за нее «как за свою землю».

Лукашенко также отметил, что в договоренностях между Россией и Белоруссией четко прописаны все моменты, касающиеся РГВ. «Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей», — уточнил он.

Ранее Лукашенко заявил, что во время ближайшей встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить с ним оборону и безопасность При этом он допустил обсуждение вопроса, касающегося РГВ.