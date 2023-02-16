Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о подготовке тысяч российских военных в Белоруссии

Президент Лукашенко заявил о подготовке в Белоруссии 15 тысяч российских военных

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В рамках договора о региональной группировке войск (РГВ) Союзного государства в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил во время беседы с журналистами в Минске, передает РИА Новости.

По словам политика, в случае возможной агрессии против Белоруссии такая дивизия полностью перейдет в его распоряжение. Он подчеркнул, что российские военные находятся в республике не с целью дальнейшего участия в боевых действиях на Украине, и выразил уверенность, что в случае агрессии Запада против Белоруссии россияне будут сражаться за нее «как за свою землю».

Лукашенко также отметил, что в договоренностях между Россией и Белоруссией четко прописаны все моменты, касающиеся РГВ. «Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей», — уточнил он.

Ранее Лукашенко заявил, что во время ближайшей встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить с ним оборону и безопасность При этом он допустил обсуждение вопроса, касающегося РГВ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о защите русского языка от заимствований
Священника УПЦ приговорили к семи годам заключения
В США предложили пожить в бывшем доме Мадонны
В Молдавии утвердили новое правительство
Джоан Роулинг пожаловалась на неверную интерпретацию ее слов о трансгендерах
«ВКонтакте» запустила новую уникальную ленту
На Украине приписали себе развал СССР
Россиянке после ночи в отеле с возлюбленным потребовалась трепанация черепа
Собиравшийся воевать за Украину россиянин получил три года колонии
В Москве «Газель» сбила 11-летнего переходившего дорогу по зебре мальчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.