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12:59, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко раскрыл темы встречи с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко обсудит с российским коллегой Путиным вопросы обороны

Фото: Алексей Даничев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обороны и безопасности. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (…) обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете», — сказал глава государства.

Лукашенко назвал одной из важнейших тем выполнение правительствами Белоруссии и России поставленных задач, среди которых экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению. Он допустил, что также может быть обсужден вопрос, касающийся региональной группировки войск (РГВ) стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты встретятся в Подмосковье. Как он утверждает, «обстоятельная беседа» состоится в Ново-Огарево 17 февраля. Песков также добавил, что первый обмен фразами традиционно будет доступен для СМИ.

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Кристина Есикова
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