Лукашенко раскрыл темы встречи с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко обсудит с российским коллегой Путиным вопросы обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обороны и безопасности. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (…) обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете», — сказал глава государства.

Лукашенко назвал одной из важнейших тем выполнение правительствами Белоруссии и России поставленных задач, среди которых экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению. Он допустил, что также может быть обсужден вопрос, касающийся региональной группировки войск (РГВ) стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты встретятся в Подмосковье. Как он утверждает, «обстоятельная беседа» состоится в Ново-Огарево 17 февраля. Песков также добавил, что первый обмен фразами традиционно будет доступен для СМИ.