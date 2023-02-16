Путин встретится с Лукашенко в Подмосковье

Песков анонсировал «обстоятельную встречу» Путина с Лукашенко в Ново-Огарево 17 февраля

Президент России Владимир Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается подготовки встречи завтра двух президентов, Путина и Лукашенко — да, я могу вам подтвердить, такая встреча готовится», — анонсировал он.

По его словам, в Ново-Огарево 17 февраля состоится обстоятельная беседа. Он также добавил, что первый обмен фразами традиционно будет доступен для СМИ.

Ранее лидеры Союзного государства провели телефонный диалог. В частности, политики обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в сфере политики, экономики и безопасности.