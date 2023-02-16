Россиянке после ночи в отеле с возлюбленным потребовалась трепанация черепа

РЕН ТВ: избитой в отеле возлюбленным москвичке потребовалась трепанация черепа

Россиянка отправилась на трепанацию черепа после того, как ее возлюбленный избил ее в отеле. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 января, но известно о нем стало только сейчас. 25-летняя жительница Москвы вместе со своим возлюбленным решили снять апартаменты на одну ночь. Как рассказала девушка, в какой-то момент они поссорились, и мужчина начал вымещать на ней злобу: он принялся избивать ее руками и ногами, а после продолжил громить номер.

После конфликта пара помирилась и переместилась в другой отель, а оттуда — в квартиру к мужчине. Спустя два дня, 23 января, москвичка вернулась домой и почувствовала серьезное недомогание. Из-за непрекращающихся головных болей и головокружения ей потребовалась медицинская помощь.

Медики провели трепанацию черепа и удалили девушке гематому. В стационаре пострадавшая находилась до 14 февраля. Отмечается, что после выписки жительница столицы рассказала о буйном возлюбленном, однако потом внезапно отказалась от своих слов, заявив, что в тот день много падала и травмировала голову, находясь в состоянии опьянения.

Ранее в январе на Пхукете российская туристка, избитая бывшим парнем, попросила защиты у местных властей. После похода в полицию девушка начала получать угрозы от мужчины — экс-бойфренд также заставил ее написать расписку на большую сумму, которую он забрал вместе с российским паспортом путешественницы.