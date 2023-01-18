Избитая бывшим парнем в Таиланде россиянка попросила у властей защиты

The Thaiger: отдыхавшую на Пхукете россиянку избил бывший парень

Избитая бывшим парнем на Пхукете российская туристка попросила защиты у местных властей. Об этом пишет The Thaiger.

По данным издания, 32-летняя россиянка Юлия Большакова обратилась в полицию популярного курорта Таиланда 13 января и сообщила, что ее избил экс-бойфренд. К заявлению отдыхающая приложила справку из больницы, подтверждающую нанесенные ей серьезные побои.

Отмечается, что после похода в полицию путешественница начала получать угрозы от мужчины. «15 января днем я ждала подругу дома, дверь была не заперта, — рассказывает она. — Он вошел, снова начал угрожать мне, заставил писать меня расписку о деньгах, которые на меня потратил. Потом скомкал ее и хотел, чтобы я ее съела, но передумал».

Большакова сообщила, что мужчина заставил написать новую расписку на большую сумму, которую забрал вместе с ее российским паспортом. Он также похвастался, что у него достаточно влияния на местных полицейских.

Россиянка сообщила, что уже обращалась за помощью к тайским чиновникам через средства массовой информации, поскольку опасалась за свою жизнь.

Ранее россиян разгромил супермаркет на популярном тайском курорте Паттайя и попал в больницу. Отдыхавший в Таиланде российский турист зашел в магазин 7-Eleven и начал сбрасывать продукты на пол. После он разбил витрину супермаркета и входную дверь. Осколки ранили не только устроившего погром мужчину, но и продавца.