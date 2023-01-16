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17:17, 16 января 2023Путешествия

Россиянин разгромил магазин на популярном курорте Таиланда и попал в больницу

The Thaiger: россиянин разгромил супермаркет в Паттайе и попал в больницу

Фото: Mr.Autthaporn Pradidpong / Unsplash

Россиян разгромил супермаркет на популярном тайском курорте Паттайя и попал в больницу. Об этом пишет The Thaiger.

Отдыхавший в Таиланде российский турист зашел в магазин «7-Eleven» и начал сбрасывать продукты на пол. Затем мужчина разбил витрину супермаркета и входную дверь. Осколки ранили не только устроившего погром путешественника, но и продавца.

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По данным издания, после этого россиянин отправился в другой супермаркет. По пути он напал на таксиста и рассек ему бровь. Мужчина не стал крушить второй магазин, при этом он выражался в адрес продавцов грубо и нецензурно.

Работники супермаркета вызвали полицию. В попытке скрыться от правоохранителей россиянин забаррикадировался в магазине. Однако, несмотря на это, полицейские все же задержали нарушителя и доставили его в ближайшее медучреждение с многочисленными ранами.

Ранее в январе пьяный российский турист отказался платить за заказ в баре в Таиланде и подрался с владелицей заведения. Уточняется, что женщина напала на него, когда тот не захотел закрывать счет на 60 бат (около 120 рублей).

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Фариза Бацазова
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