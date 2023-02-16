Вильфанд предупредил о погоде в Москве как при тропических циклонах

Вильфанд заявил, что в Москве давление будет таким, каким бывает при тропических циклонах

В Москве атмосферное давление в четверг, 16 февраля, понизится до 25 миллиметров ртутного столба — это характерно для погоды, которая бывает при тропических циклонах. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Ситуация ожидается уникальная с точки зрения смены барических образований в Москве. В понедельник было давление ниже нормы, в среду и четверг — значительно выше нормы, а в выходные опять резкое понижение», — сказал синоптик.

По его словам, если в пятницу, 17 февраля, ожидается давление 754 миллиметра ртутного столба, а в выходные оно понизится на 25 миллиметров ртутного столба. Вильфанд назвал 748 миллиметров ртутного столба нормой для столицы, подчеркнув, что в конце недели атмосферное давление будет на уровне 730 миллиметров ртутного столба. Синоптик счел, что такое давление является очень низким, и предсказал сильные осадки к воскресенью, 16 февраля.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России весеннюю погоду стоит ждать только в конце первой декады апреля. По его словам, в начале весны жителей центральной части страны ожидают волны тепла и холода.