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23:12, 16 февраля 2023Экономика

В США заявили об угрозе для стран ЕС из-за сокращения экспорта российского газа

Минэнерго США заявило об угрозе для экономик стран ЕС из-за сокращения экспорта газа из РФ

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Сокращение поставок российского природного газа в страны Европейского союза (ЕС) создает угрозу для их экономик, говорится в письменном заявлении помощника министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайта. Об этом сообщает ТАСС.

Лайт считает, что без пополнения газохранилищ в Европе российским природным газом весенний и летний периоды пополнения могут быть труднее, чем в предыдущие годы.

По его мнению, угроза для Европы возрастет следующей зимой, так как КНР возвращается к уровню потребления, который был до пандемии коронавирусной инфекции.

Лайт сообщил, что ранее министр энергетики Дженнифер Грэнхолм приняла в Европе участие во встрече с представителями более 40 стран. По его словам, представители государств говорили о текущем газовом кризисе. Также стороны обсуждали «возможности помочь Европе преодолеть зиму 2023-2024 годов».

Ранее в нефтегазовой компании Shell заявили, что страны Европы в 2022 году увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 60 процентов, до 121 миллиона тонн. Такой результат позволил региону выдержать резкое сокращение объемов закупок трубопроводного газа у России. Падение закупок КНР на 15 миллионов тонн и сокращение импорта азиатскими странами помогло Европе обеспечить себя достаточным количеством газа.

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Марина Совина
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