Медведчук заявил о предложении Зеленского уехать за границу на несколько месяцев

Украинский политик Медведчук заявил, что Зеленский предлагал ему уехать за границу

Украинский политик и глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский якобы предлагал ему уехать за границу на несколько месяцев. Слова главы ОПЗЖ приводит ТАСС.

Как сообщил сам Медведчук, это произошло во время его домашнего ареста и, по его мнению, означало, что команда Зеленскога видела в нем угрозу.

«Мне в течение этого года, когда я находился под домашним арестом, власть предлагала поехать через своих посредников за границу "на месяца два-три". От Зеленского, от его руководителя администрации приезжали люди. Я не просто мешал, они чуяли — и абсолютно справедливо — во мне главную опасность», — сказал Медведчук.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает свою страну. Он объяснил, что на восстановление Украины уйдет столетие, а помогать в реконструкции никто не будет.