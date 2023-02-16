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13:47, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об уничтожении Украины Зеленским

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что президент Зеленский уничтожает Украину
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свою страну. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

«Володя Зеленский уничтожает Украину», — сказал Лукашенко, отметив, что восстанавливать страну после завершения вооруженного конфликта не будут, забыв про нее.

«Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить Украину — прим. «Ленты.ру»). Никто не поможет», — заявил президент Белоруссии.

Он также посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. По его словам, в таком случае на мировой политической арене существовало бы «три мощные точки»: США, Китай и европейский континент с Россией.

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Алевтина Запольская
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