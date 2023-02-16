Лукашенко заявил об уничтожении Украины Зеленским
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что президент Зеленский уничтожает УкраинуСюжетЛукашенко заявил:
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свою страну. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.
«Володя Зеленский уничтожает Украину», — сказал Лукашенко, отметив, что восстанавливать страну после завершения вооруженного конфликта не будут, забыв про нее.
«Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить Украину — прим. «Ленты.ру»). Никто не поможет», — заявил президент Белоруссии.
Он также посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. По его словам, в таком случае на мировой политической арене существовало бы «три мощные точки»: США, Китай и европейский континент с Россией.