Лукашенко заявил об уничтожении Украины Зеленским

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что президент Зеленский уничтожает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свою страну. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

«Володя Зеленский уничтожает Украину», — сказал Лукашенко, отметив, что восстанавливать страну после завершения вооруженного конфликта не будут, забыв про нее.

«Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить Украину — прим. «Ленты.ру»). Никто не поможет», — заявил президент Белоруссии.

Он также посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. По его словам, в таком случае на мировой политической арене существовало бы «три мощные точки»: США, Китай и европейский континент с Россией.