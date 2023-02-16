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13:26, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что союзу ЕС с Россией позавидовали бы США и Китай

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. По его словам, таком союзу позавидовали бы США и Китай. Об этом он заявил в беседе с журналистами 16 февраля. Его слова приводит белорусское агентство БЕЛТА.

«Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты», — отметил он.

Белорусский президент выразил мнение, что в таком случае на мировой политической арене существовало бы «три мощные точки»: США, Китай и европейский континент с Россией. По его словам, возможно, образовался бы четвертый полюс вокруг Индии. Или, предположил Лукашенко, Индия и другие государства примкнули бы к другим полюсам. «Это было бы достойно для планеты», — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине. Он также назвал Запад виновником эскалации конфликта и обвинил в нежелании мира. При этом белорусский лидер уточнил, что имеет в виду в первую очередь США, которые «наклонили Европу».

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Варвара Кошечкина
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