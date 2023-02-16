В Подмосковье шестилетний мальчик умер в детском саду

В подмосковном Домодедове в детском саду на уроке физкультуры умер шестилетний мальчик

В детском саду в селе Домодедово Домодедовского городского округа Подмосковья во время занятия умер ребенок. Об этом сообщает mk.ru.

ЧП произошло в утром 15 февраля во время урока физкультуры. Посреди занятия шестилетнему мальчику резко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики зафиксировали остановку сердца. Они несколько раз пытались его реанимировать, однако спасти ребенка не удалось. Уточняется, что у погибшего был врожденный порок сердца.

Ранее в феврале в московском детсаду трехлетний ребенок захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии. При этом никаких жалоб на самочувствие у воспитанника до этого не было.