Крупный российский маркетплейс начал оценивать покупателей

Wildberries запустил тестирование механизма оценки покупателей

Российский маркетплейс Wildberries с 15 февраля запустил тестирование механизма оценки покупателей, сообщили «Ленте.ру» в компании. Пока результаты оценки будут доступны только для внутреннего использования.

Оценивать клиентов сотрудники пунктов выдачи будут по результатам взаимодействия с ними. Крупная торговая площадка пообещала, что покупателям с высокими баллами в дальнейшем предложат бонусы, специальные предложения и дополнительные услуги.

В Wildberries пояснили, что у самих покупателей уже давно есть возможность оценивать продавцов, их товары, уровень обслуживания работниками онлайн и в пунктах выдачи. «Это позволяет нам получать объективную информацию о сервисах и совершенствовать их для всех пользователей», — подытожили в компании.

С 7 февраля маркетплейс полностью запретил продажу вейпов и жидкостей для них. Под запрет также попали курительные смеси, в том числе безникотиновые. Площадка объяснила меру тем, что считает перечисленную продукцию потенциально опасной для покупателей. Ранее в том же месяце президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев пожаловался на продажу никотинсодержащей продукции на Wildberries вопреки законодательному запрету на их дистанционную продажу.