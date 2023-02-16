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11:25, 16 февраля 2023Экономика

Крупный российский маркетплейс начал оценивать покупателей

Wildberries запустил тестирование механизма оценки покупателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российский маркетплейс Wildberries с 15 февраля запустил тестирование механизма оценки покупателей, сообщили «Ленте.ру» в компании. Пока результаты оценки будут доступны только для внутреннего использования. 

Оценивать клиентов сотрудники пунктов выдачи будут по результатам взаимодействия с ними. Крупная торговая площадка пообещала, что покупателям с высокими баллами в дальнейшем предложат бонусы, специальные предложения и дополнительные услуги.

В Wildberries пояснили, что у самих покупателей уже давно есть возможность оценивать продавцов, их товары, уровень обслуживания работниками онлайн и в пунктах выдачи. «Это позволяет нам получать объективную информацию о сервисах и совершенствовать их для всех пользователей», — подытожили в компании. 

С 7 февраля маркетплейс полностью запретил продажу вейпов и жидкостей для них. Под запрет также попали курительные смеси, в том числе безникотиновые. Площадка объяснила меру тем, что считает перечисленную продукцию потенциально опасной для покупателей. Ранее в том же месяце президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев пожаловался на продажу никотинсодержащей продукции на Wildberries вопреки законодательному запрету на их дистанционную продажу.

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Софья Ермакова
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