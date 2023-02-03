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12:05, 3 февраля 2023Экономика

Российский маркетплейс запретит продажу вейпов

Wildberries с 7 февраля запретит продажу вейпов и курительных смесей

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Российский маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запретит продажу вейпов и жидкостей для них, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Под запрет также попадут курительные смеси, в том числе безникотиновые.

Площадка объяснила меру тем, что считает перечисленную продукцию потенциально опасной для покупателей. Издание напомнило, что в январе президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев пожаловался на продажу никотинсодержащей продукции на Wildberries вопреки законодательному запрету на их дистанционную продажу.

Тогда в компании ответили, что реализация вейпов уже запрещена, но некоторые недобросовестные предприниматели обходят ограничения. Площадка заявила, что борется с незаконным сбытом таких товаров.

18 января спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы должны внести предложения о возможном запрете вейпов. Он утверждал, что дети школьного возраста становятся все больше подверженными употреблению вейпов. По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева, парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов в России пройдут в течение следующих полутора-двух месяцев.

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Софья Ермакова
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