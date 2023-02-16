Госдума приняла закон о прекращении действия договоров СЕ в отношении России

Депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия договоров СЕ в отношении России

Депутаты приняли закон о прекращении действия договоров Совета Европы (СЕ) в отношении России. Об этом сообщается на официальном портале Госдумы.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в прекращении действия договоров СЕ Россия исходит из того, что международные договоры прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года.