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15:22, 17 февраля 2023Мир

Генсек НАТО назвал поставки оружия Украине условием мира

Генсек НАТО Столтенберг: поставки оружия Украине являются условием устойчивого мира

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву единственным способом и условием достижения устойчивого мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация… Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине — это дать им военную поддержку», — подчеркнул он. Столтенберг добавил, что ранее призвал всех членов НАТО поставлять Киеву «современное оружие, включая танки».

16 февраля власти Великобритании и Польши договорились о новой военной помощи для Киева. Уточняется, что политики обязались передать украинской стороне танки, но британский премьер Риши Сунак проявил нерешительность в вопросе поставок истребителей.

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Виктория Кондратьева
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