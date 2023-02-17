Четырехлетнему россиянину ампутировали ногу после укола

Mash Iptash: четырехлетнему мальчику из Татарстана ампутировали ногу после укола

Московские врачи ампутировали ногу четырехлетнему мальчику с заражением крови, которого перевели в столичную больницу из Татарстана. Борьба за сохранение ребенку ноги продолжалась неделю, медики все еще пытаются сохранить здоровье мальчика, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отец ребенка уверен, что осложнения были вызваны врачебной ошибкой. Случившимся заинтересовался Следственный комитет России.

Родители забеспокоились состоянием здоровья мальчика перед Новым годом, когда у него поднялась температура, опух глаз и появилась сыпь. Вечером предыдущего для он съел перед сном мандарин. Прибывшие по вызову медработники дали ребенку жаропонижающее, а утром в больнице четырехлетнему россиянину сделали укол и отпустили домой.

Состояние мальчика продолжало ухудшаться, он был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, где впал в кому на 20 дней. Исследования выявили у ребенка заражение крови, вызвать которое мог обнаруженный в месте укола стрептококк. Отец мальчика добился перевода сына на лечение в Москву.

Ранее стало известно о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова, который, согласно сообщениям СМИ, перенес очередную ампутацию. По словам близкого к ситуации источника, олимпийскому чемпиону Игр в Турине стало хуже после операции на руках.