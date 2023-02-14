Стало известно об ухудшении состояния Костомарова после операции на руках

«Спорт-Экспресс»: у Романа Костомарова поднялась температура после операции на руках

Стало известно об ухудшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после операции на руках. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщил «Спорт-Экспресс».

Источник подтвердил, что спортсмену ампутировали кисти рук. Уточняется, что операция прошла успешно, однако у 46-летнего бывшего фигуриста поднялась температура. Предположительно, причиной стал стресс.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. Мать спортсмена Валентина опровергла эту информацию. Telegram-канал Mash сообщил, что медикам удалось вовремя остановить заражение и фигуристу удалили несколько пальцев на руках. 7 февраля Telegram-канал 112 писал, что фигуристу ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.