Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
11:38, 14 февраля 2023Спорт

Мать Костомарова отреагировала на новости об ампутации спортсмену кистей

Мать Романа Костомарова Валентина опровергла информацию об ампутации спортсмену кистей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Валентина, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла данные об ампутации спортсмену кистей. Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

«Половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — отреагировала на появившиеся новости женщина.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что медикам удалось вовремя остановить заражение и спортсмену удалили несколько пальцев на руках.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»
В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом
Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона
Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей
В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа на глазах подруги
Бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище
Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Киев впервые передал военнопленных без следов пыток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.