Мать Костомарова отреагировала на новости об ампутации спортсмену кистей

Мать Романа Костомарова Валентина опровергла информацию об ампутации спортсмену кистей

Валентина, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла данные об ампутации спортсмену кистей. Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

«Половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — отреагировала на появившиеся новости женщина.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что медикам удалось вовремя остановить заражение и спортсмену удалили несколько пальцев на руках.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.