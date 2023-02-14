Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
10:45, 14 февраля 2023Спорт

Информацию об ампутации кистей Костомарову опровергли

Mash: Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Telegram-канал Mash опроверг информацию об ампутации кистей рук олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

По информации издания, спортсмену ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью, как сообщалось ранее. Медикам удалось вовремя остановить заражение. Уточняется, что 46-летний бывший фигурист находится в сознании. Его состояние продолжают поддерживать при помощи подачи кислорода через трахеальную трубку.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. При этом отмечалось, что официального подтверждения данной информации нет.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
В российском городе на 25-й день жизни умер ребенок
МВФ назвал сумму для поддержки украинской экономики
В НАТО рассказали о возможных поставках истребителей Украине
НАТО увеличила численность сил на востоке в 2,5 раза за год
В ОДКБ анонсировали учения в Киргизии
Уволенный за несуществующую лысину мужчина отсудил миллионы рублей
Российский врач оборудовал нарколабораторию в административном здании
В растениях нашли вещества против коронавируса
В Киргизии отменили приговор бывшему президенту Атамбаеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.