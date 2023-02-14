Информацию об ампутации кистей Костомарову опровергли

Mash: Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Telegram-канал Mash опроверг информацию об ампутации кистей рук олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

По информации издания, спортсмену ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью, как сообщалось ранее. Медикам удалось вовремя остановить заражение. Уточняется, что 46-летний бывший фигурист находится в сознании. Его состояние продолжают поддерживать при помощи подачи кислорода через трахеальную трубку.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. При этом отмечалось, что официального подтверждения данной информации нет.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.