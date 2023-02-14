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00:04, 14 февраля 2023Спорт

Стало известно об ампутации кистей рук Костомарова

KP.RU: Роману Костомарову провели операцию по ампутации кистей рук

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову провели еще одну операцию. Об этом стало известно KP.RU.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сообщил изданию источник в медицинских кругах. При этом отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

10 февраля сообщалось, что 46-летний Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни. Отмечалось, что вопрос об очередной операции возник на фоне прогрессирующего некроза тканей.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Андрей Стрельцов
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