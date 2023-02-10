Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни

«112»: Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, есть риск ухудшения состояния Костомарова, если врачи не смогут восстановить кровообращение в руках. Уточняется, что температура тела 46-летнего бывшего фигуриста пришла в норму.

9 февраля «Пятый канал» сообщил, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. Отмечалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

7 февраля фигуристу провели операцию по ампутации левой стопы. Позднее сообщалось, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.