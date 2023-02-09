Стало известно о еще одной грозящей Костомарову ампутации

«Пятый канал»: Роману Костомарову грозит ампутация рук из-за прогрессирующего некроза

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову грозит еще одна ампутация. Об этом сообщает «Пятый канал».

Журналистам стало известно, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. «Он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — объяснил источник.

Отмечается, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

8 февраля сообщалось, что врачи опасаются за состояние правой ноги 46-летнего Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ногу, несмотря на отмирание ткани. Днем ранее сообщалось, что фигуристу провели операцию по ампутации левой стопы.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.