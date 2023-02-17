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20:54, 17 февраля 2023Экономика

Союзник России заменил российскую нефть арабской

Венгерская MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти вместо российской

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии вместо российской, сказано в отчете MOL.

На заводе завершены все подготовительные работы для увеличения приема нефти нероссийских сортов, добавили там. После 5 февраля, когда вступило эмбарго на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Поэтому Венгрия активно ищет замену российскому сырью.

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Также союзник России рассчитывает, что поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в страну поступят 100 миллионов кубометров газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Будапешт и Баку планируют заключить долгосрочный договор, в соответствии с которым в Венгрию будет ежегодно поступать 1-2 миллиарда кубометров газа из Азербайджана. Ранее Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой наладить поставки газа из Азербайджана в Европу.

Платон Щукин
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