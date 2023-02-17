Союзник России заменил российскую нефть арабской

Венгерская MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти вместо российской

Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии вместо российской, сказано в отчете MOL.

На заводе завершены все подготовительные работы для увеличения приема нефти нероссийских сортов, добавили там. После 5 февраля, когда вступило эмбарго на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Поэтому Венгрия активно ищет замену российскому сырью.

Также союзник России рассчитывает, что поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в страну поступят 100 миллионов кубометров газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Будапешт и Баку планируют заключить долгосрочный договор, в соответствии с которым в Венгрию будет ежегодно поступать 1-2 миллиарда кубометров газа из Азербайджана. Ранее Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой наладить поставки газа из Азербайджана в Европу.