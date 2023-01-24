Четыре европейские страны попросили ЕК наладить поставки газа из Азербайджана

Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия попросили ЕК наладить поставки газа из Азербайджана

Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой наладить поставки газа из Азербайджана в Европу. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова передает РИА Новости.

Четыре страны считают, что орган должен оказать финансовую поддержку для развития необходимой инфраструктуры — топливо будет прокачиваться из Азербайджана по транзитному маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Реализовать инициативу государства предлагают при помощи строительства новых интерконнекторов и увеличения мощности уже существующих газопроводов. Увеличение поставок топлива нужно для обеспечения энергобезопасности стран Южной и Центральной Европы, подчеркнул Сийярто.

В свою очередь Азербайджан готов нарастить поставки газа в Европу в два раза к 2027 году. Венгрия поддерживает намерение страны, отметил министр.

Импорт топлива из альтернативных источников позволит Европе заместить часть поставок из России, регион стремится максимально уменьшить закупки газа в стране. Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны блока приготовились полностью избавиться от российских энергоресурсов. По его мнению, это смогут сделать все государства в ЕС, за исключением, возможно, Венгрии, уже в текущем году. Будапешт может сохранить закупки по политическим причинам, считает Боррель.