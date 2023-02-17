Алексей Арестович назвал украинцев русскими и обвинил Москву в присвоении Руси

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Об этом он высказался в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), опубликованном на ее YouTube-канале.

Арестович заявил, что, в отличие от Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, Киев «конкурирует с Москвой за первородство». «Мы здесь русские на самом деле», — подчеркнул он.

По словам экс-советника главы офиса украинского лидера, 302 года назад произошла «главная в мировой истории кража», в рамках которой Москва присвоила себе название Руси. «Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы», — объяснил он.