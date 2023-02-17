Нуланд призвала обеспечить Украину «армией будущего»

Замглавы Госдепа Нуланд: Украина должна получить армию будущего для сдерживания России

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд призвала Запад обеспечить Украину «армией будущего» для сдерживания президента России Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Даже если будет достигнут справедливый мир, необходимо долгосрочное планирование и строительство украинской армии будущего, способной сдержать любые аппетиты, которые могут в будущем появиться у Путина», — указала Нуланд.

По ее мнению, вооруженные силы нового поколения подразумевают создание интегрированной системы ПВО, высококласнных пограничных сил и возможности для патрулирования собственных морских вод.

Нуланд добавила, что Соединенные Штаты хотели бы видеть «стратегическое поражение Путина».

Ранее власти Украины призвали уничтожить «определенные пункты» в России. В частности, Киев намеревается использовать британские ракеты для атаки на Крым.