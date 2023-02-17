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20:33, 17 февраля 2023Мир

Сотрудников российского «Ашана» уличили в сборе гуманитарки для участников СВО

Le Monde: сотрудники российского «Ашана» занимались сбором гуманитарки для участников СВО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сотрудники российского филиала французской корпорации «Ашан» занимались сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, пишет газета Le Mond.

Авторы материала выяснили, что товары компаний «Ашан» и «Леруа Мерлен», входящих во французский холдинг AFM (Association Familiale Mulliez), поставлялись российским войскам на Украине. При этом не указано, по чьей инициативе шел сбор помощи — отдельных сотрудников или руководства филиалов.

В свою очередь руководство холдинга отвергло выводы расследования, сообщив, что товары оказались в российской армии до марта 2022 года. «Мы не финансируем российскую армию и не участвуем в сборе средств в ее пользу», — подчеркнули в AFM.

С критикой в адрес французского холдинга выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «"Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии», — написал глава МИД на своей странице в Twitter.

Кроме того, украинское представительство компании «Ашан» на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщило, что ее сотрудники шокированы политической позицией своих российских коллег.

Ранее профессор из швейцарского института IMD Никколо Пизани и профессор Университета Санкт-Галлена Симон Эвенетт сообщили, что большое количество фирм из стран «Большой семерки» (G7) и Европейского союза ЕС продолжают работу в России, уход компаний из страны «был весьма ограниченным». Отмечается, что по состоянию на конец ноября 2022 года «менее девяти процентов от этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России».

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Глеб Бажуткин
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