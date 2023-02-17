В Польше обратились к прибывшим с Украины бандеровцам

Myśl Polska: в Польше украинских бандеровцев призвали уехать из-за ненависти к населению

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста призвал бандеровцев, прибывших в Польшу под видом беженцев, покинуть страну.

По словам автора материала, никто из поляков не рад «агрессивно настроенным националистам с бандеровскими взглядами», которых пускают в страну среди миллионов украинцев, поэтому им следует вернуться домой.

«Это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и все польское», — считает Пяста.

Обозреватель добавил, что приезжие бандеровцы восхваляют Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещенные в России экстремистские организации), члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских».

«Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — высказался поляк.

В конце декабря власти Кременчуга Полтавской области Украины переименовали одну улицу и дали ей имя главы ОУН и УПА. Согласно информации агентства, теперь улица Молодогвардейцев будет называться улицей Романа Шухевича. При этом власти Кременчуга назвали его в заявлении «известным украинским общественным деятелем».