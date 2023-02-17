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18:18, 17 февраля 2023Силовые структуры

Сотрудник российской колонии попался ФСБ на проносе телефонов заключенным

ФСБ задержала экс-сотрудника ИК-16 в Башкирии за пронос телефонов заключенным за деньги

Фото: Eirik Solheim / Unsplash

Сотрудники ФСБ задержали 27-летнего бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 (ИК-16) УФСИН по республике Башкортостан при проносе телефонов заключенным за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки.

По версии следствия, подозреваемый осенью 2022 года получил от осужденного 110 тысяч рублей за пронос восьми мобильных телефонов на территорию ИК. Он попался службе собственной безопасности ФСИН и ФСБ. Его уволили со службы.

4 февраля сообщалось об аресте обвиняемого в получении взятки в крупном размере от заключенных начальника исправительной колонии № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю. Как полагает следствие, он получил 300 тысяч рублей от нескольких заключенных за покровительство.

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Любовь Ширижик
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