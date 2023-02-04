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08:35, 4 февраля 2023Силовые структуры

Начальника колонии арестовали за взятки от заключенных

Обвиняемого в получении взяток начальника ИК-1 в Забайкалье заключили под стражу

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Обвиняемого в получении взятки в крупном размере от заключенных начальника исправительной колонии № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю арестовали. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ по региону.

В ведомстве отметили, что суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. «Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может использовать свои должностные полномочия для оказания давления на свидетелей по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, начальник ИК-1 в Забайкалье получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера на сумму около 300 тысяч рублей от нескольких заключенных колонии в обмен на оказание им общего покровительства. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного Кодекса России («Получение взятки в крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Татарстане экс-начальник ИК-5 получил пять лет колонии за взятки и пронос телефонов.

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Марина Совина
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