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08:20, 2 февраля 2023Силовые структуры

Начальника российской колонии заподозрили в получении взяток от заключенных

В Забайкалье начальник ИК-1 получил взятки от заключенных на 300 тысяч рублей

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Забайкальском крае начальника исправительной колонии № 1 УФСИН России по региону заподозрили в коррупции. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант принял вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера от нескольких заключенных ИК-1 за общее покровительство. Суммарно он получил 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в доме мужчины провели обыски и изъяли документы. По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Вскоре начальнику колонии предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области осудили экс-начальника участка при ИК-9 за взятку в 100 тысяч рублей.

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Екатерина Власова
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